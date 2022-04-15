Стоимость горячего питания в школах Башкирии может повысится к сентябрю

На заседании комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Госсобрания Башкирии депутаты подняли тему стоимости горячего питания в школах. Отметим, что в начале 2022 года горчее питания для льготной категории детей было проиндексировано и на данный момент в начальных классах завтрак и обед стоит 59,76 и 67,12 рубля соответственно. Для детей из многодетных и малообеспеченных семей в первую смену питание предоставляется бесплатно до 67,21 рублей, а для второй смены — до 77,54 рублей.