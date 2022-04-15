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Поставщики требуют ускорить оплату товаров от розничных магазинов

15 апреля 09:52
Фото: piqsels.com
Зампред ГД Алексей Гордеев предложил главе Минпромторга РФ Денису Мантурову сократить сроки расчетов сетевых магазинов с производителями.

Как сообщает iz.ru, Гордеев отметил, что если срок годности продукции не превышает 10 дней, то оплатить ее нужно за пять дней. Если же товар хранится дольше, то оплатить его следует за 10 дней, заявил парламентарий.

Отмечается, что при отсутствии таких требований ритейл может оплатить полученную заранее продукцию и через месяц. Как указал Гордеев, сегодня поставщики жалуются на проблемы с логистикой, подорожанием оборотных средств и на многое другое. Поэтому сегодня производителям нужно получать деньги раньше, чтобы иметь возможность пополнить оборотные средства.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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