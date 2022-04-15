«Норникель» открыл вакансии для жителей Уфы

Начальник отдела подбора персонала Заполярного филиала компании «Норникель» Маргарита Казакова рассказала, что компания заботится о кандидатах ещё до трудоустройства. Она отметила, что людям не нужно идти в бизнес-центр в неудобное время и подстраиваться под тайминг работодателя. Всю необходимую информацию об открытых вакансиях и зарплате можно узнать, прогуливаясь по торговому центру и совершая покупки.