Каракотов: Россия сможет покрыть 60% потребностей АПК в средствах защиты растений

Сейчас «Щелково Агрохим» обеспечивает поставками семян и средств защиты растений не только внутренний рынок РФ, но и ведет экспорт в страны бывшего Советского Союза — Белоруссию, Таджикистан и Казахстан. При этом Каракотов отмечает, что на фоне потребностей экономики в текущих условиях компания способна перестроиться на обеспечение только российского рынка. Он также рассказал, что до конца 2022 года компания запустит в работу новое предприятие по производству средств защиты растений, которое сейчас строится в Узбекистане. Это поможет закрыть потребности самой республики и соседних стран — Пакистана и Ирана.