Глава Башкирии отрекламировал платья с нацорнаментом по цене прожиточного минимума

Платья и жакет создали мастера башкирских художественных промыслов «Агидель». Предприятие является государственным, оно производит сувенирную продукцию и национальные костюмы.
Коллекция, судя по мягким складкам на фотографиях, выполнена из дорогих смесовых тканей с шерстью и вискозой в составе. Яркая вышивка разноцветными нитями на темно-синем фоне смотрится изысканно и органично. Женственность изделиям придают многочисленные защипы и складки. Платья А-силуэта отлично смотрятся на стройных моделях. Мастерство швей, безусловно, достойно похвалы.
Радий Хабиров выразил уверенность, что деловым женщинам коллекция понравится.
«Пару лет назад нам удалось возродить моду на такие традиционные элементы в одежде», — заметил он.
При этом цена готового платья вряд ли будет бюджетной. Розничные цены на метр ткани такого типа - не менее 2 тыс. рублей. Изделия будут дороже и из-за вышивки (очевидно, машинной, но не исключено, что отдельные элементы выполнены вручную, что еще дороже), которая требует кропотливого труда. Кроме того, для утюжки таких вещей (защипов и складок) потребуется парогенератор, который есть далеко не в каждой семье.
На сайте «Агидели» не размещены фотографии изделий для женщин, опубликованы только некоторые названия изделий, цены на них и наличие — по 1-2 шт. Стоимость платья «Закия» из современной коллекции, к примеру, составляет 5 тыс. рублей, а блуза с таким же названием стоит 3745 рублей.
В «Вконтакте» предприятия также не публикуются цены на одежду, но, например, набор из скатерти и двух салфеток с несложной вышивкой стоит 4,2 тыс. рублей. В магазине «Агидели» нам предложили приобрести другое, далеко не такое красивое, как в посте Хабирова, платье 46 размера из хлопка с вышивкой за 11 250 рублей.
Пожалуй, сложно будет популяризировать национально-деловой костюм при цене величиной с прожиточный минимум. Приобрести такую красоту смогут только избранные — впрочем, изделия и производятся в штучном объеме.