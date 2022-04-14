Власти рассказали о цене на «борщевой набор» в Башкирии

Важно, что традиционно в борщевом наборе учитывают только овощи, однако многие рецепты включают в себя и мясо для бульона. Так, Mkset выяснил, что кастрюля борща для семьи из четырех человек в Башкирии обойдется в 138 рублей. К слову, наибольший вклад в его стоимость внесет мясо. Однако двумя месяцами ранее суп на четырех обошелся бы жителям региона в 119 рублей. Другими словами, цены на набор за два месяца увеличились на 16%