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Власти рассказали о цене на «борщевой набор» в Башкирии

14 апреля 07:04
Фото: 1MI
Стабилизировать цены на товары, в том числе и на «борщевой набор» получилось из-за снижения курса валюты и новых логистических цепочек, сообщил министр торговли Башкирии Алексей Гусев.

Глава министерства торговли и услуг Башкирии Алексеей Гусев заявил, что в регионе нет дефицита продукции, кроме того, «в достаточном объеме» есть и запасы продуктов на складах.

Так, по словам чиновника, стабилизации цен, в том числе и на «борщевой набор», способствовали новые логистических цепочки и снижение курса валют.

Отмечается, что специалистами также проводится ежедневный мониторинг основных групп социально значимых товаров.

Важно, что традиционно в борщевом наборе учитывают только овощи, однако многие рецепты включают в себя и мясо для бульона. Так, Mkset выяснил, что кастрюля борща для семьи из четырех человек в Башкирии обойдется в 138 рублей. К слову, наибольший вклад в его стоимость внесет мясо. Однако двумя месяцами ранее суп на четырех обошелся бы жителям региона в 119 рублей. Другими словами, цены на набор за два месяца увеличились на 16%

Ранее, аналитики Башстата сообщили, что в марте чемпионом по росту цен стал репчатый лук, его стоимость выросла на 62,4% в сравнении с февралем. На втором месте оказалась белокочанная капуста — рост цен составил более чем 50%. К слову, в марте некоторые супермаркеты начали продавать капусту и вовсе половинками и четвертинками. На третьем месте — сахар, который подорожал на 45,3% в сравнении с февралем.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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