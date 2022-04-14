В Ставрополе ученые из СКФУ создали нейросетевую систему для диагностики рака кожи

По словам ученых, новая система позволит определить пигментные поражения кожи 10 диагностических категорий. Точность системы будет выше, по сравнению с аналогами, пишет newstracker.ru.
При использовании системы изображения будут предварительно обрабатываться. Основана методика на анализе дерматологических данных пациента. Так, она изучает, как расположен пигмент, а также учитывает, какого пола пациент, сколько ему лет и прочие параметры.
По словам Павла Ляхова, кандидата физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой математического моделирования СКФУ, классификация становится точнее за счет использования различных данных при формировании интеллектуальных диагностических систем и поддержки принятия решений специалистов, врачей, клиницистов. Ляхов считает, что это достигается благодаря поиску взаимосвязей между метаданными статистики и визуальными объектами исследований.
Стоит отметить, что новая система может выявлять поражения до 10 видов. Это невус, солнечное лентиго, дерматофиброма, разные типы кератоза, меланома и прочие злокачественные кожные новообразования. Так, самый высокий показатель анализа составил 83,6%, что намного больше визуального осмотра врачами-дерматологами, ставящими диагноз.
По заявлению ректора СКФУ Дмитрия Беспалова, искусственный интеллект, на котором основана автоматизированная система анализа данных пациента, может повысить точность постановки диагноза.
Беспалов подчеркнул: новая система сведет воздействие человеческого фактора к минимуму, поможет принимать врачебные решения и сделает шире возможности раннего диагностирования рака кожи. Ректор вуза также выразил уверенность в том, что данное исследование станет научным заделом для применения данной системы в медицине.
В планах ученых вуза - разработка мобильного приложения на базе новой системы. У пользователя будет возможность самостоятельно себя проверить на наличие такого рода новообразований и быстро обратиться к врачу, если потребуется. Математики также собираются проверить другие свои идеи для последующего использования системы в разных медицинских сферах.