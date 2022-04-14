В Ставрополе ученые из СКФУ создали нейросетевую систему для диагностики рака кожи

В планах ученых вуза - разработка мобильного приложения на базе новой системы. У пользователя будет возможность самостоятельно себя проверить на наличие такого рода новообразований и быстро обратиться к врачу, если потребуется. Математики также собираются проверить другие свои идеи для последующего использования системы в разных медицинских сферах.