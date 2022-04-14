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В Башкирии разработали законопроект о геопарках, на которые выделят 700 млн рублей

14 апреля 16:53
Фото: фото из соцсетей
Законопроект будет развивать не только сами геопарки, но и муниципалитеты, где они располагаются, сообщил автор инициативы врио главы Госкомтуризма Башкирии Ринат Фаткуллин на заседании профильного комитета.

Данный законопроект депутатам Госсобрания Башкирии представил врио Госкомитета по туризму Башкирии Ринат Фаткуллин. В свою очередь депутаты намереваются рассмотреть предложенный проект закона в первом чтении.

Сам законопроект предполагает как фиксацию самого термина «геопарк», а также оказывает влияние на формирование границ территорий со статусом геопарка. Также законопроект предусматривает конкретику как создания, так и развития таких территорий. Обмолвился Ринат Фаткуллин и о том, что власти республики выделят на развитие геопарков 700 миллионов рублей.

Мало того, Ринат Фаткуллин заявил, что законопроект нацелен на то, чтобы просвещать жителей в сфере экологии, ну и разумеется на развитие туристической сферы в регионе, а также на развитие тех районов, где будут расположены данные туристические объекты.

Инициатива Фаткуллина судя по всему пришлась по душе членам профильного комитета башкирского парламента по промышленности, инновационному развитию и торговле, так как она была ими одобрена.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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