В Башкирии разработали законопроект о геопарках, на которые выделят 700 млн рублей

Сам законопроект предполагает как фиксацию самого термина «геопарк», а также оказывает влияние на формирование границ территорий со статусом геопарка. Также законопроект предусматривает конкретику как создания, так и развития таких территорий. Обмолвился Ринат Фаткуллин и о том, что власти республики выделят на развитие геопарков 700 миллионов рублей.