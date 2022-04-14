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Прокуратура назвала плохую дорогу одной из причин ДТП с двумя детьми в Уфе

14 апреля 12:50
Фото: Анастасия Федосенко / 1MI
О том, что могло послужить причиной аварии, где пострадали двое детей, рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры 14 апреля

В Уфе одной из возможных причин аварии в результате которой пострадало двое несовершеннолетних может быть плохое содержание дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба уфимской прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел сегодня днем в башкирской столице. В уфимском Затоне столкнулись две иномарки, в результате столкновения одна из них наехала на пешеходов. В числе пострадавших оказалась женщина с двумя детьми.

Как сообщают в прокуратуре, ведомство даст оценку тому, насколько участок дороги, на котором произошло ДТП, соответствует надлежащим стандартам.

Напомним, ранее в Башкирии произошла авария с участием крупного домашнего скота. Молодой человек, двигаясь по трассе в Хайбуллинском районе, сбил лошадь с жеребёнком.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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