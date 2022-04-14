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Первый медведь вышел из зимней спячки в нацпарке «Башкирия»

14 апреля 06:51
Фото: 1MI
О пробуждении первого косолапого хищника 14 апреля сообщают в пресс-службе национального парка «Башкирия»

Первого вышедшего из зимней спячки медведя заметили туристы в национальном парке «Башкирия». Об этом рассказали в соцсетях парка.

Медведя удалось заметить близ Юмагузинского водохранилища. Туристы запечатлели животное на камеры и поделились кадрами с руководством парка.

Как сообщают в нацпарке, медведи, как правило, выходят из берлог раньше. Вероятно, в этом году на время пробуждение животных повлияла затянувшаяся зима.

Напомним, ранее сообщалось о пробуждении пчел в национальном парке «Башкирия». Насекомые постепенно «оттаивают» после зимней спячки. Делая первые слабые шаги, — сообщают в пресс-службе нацпарка.

Также ранее в селе Зилаир местные жители заметили лебедя, отбившегося от стаи. Животное доставили к ветеринарам.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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