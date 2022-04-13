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Власти Башкирии рассказали, как избавятся от проблемного «Госстроя»

13 апреля 10:13
Фото: ufanovostroyka.ru
Возведение домов обманутых дольщиков в любом случае завершит «Садовое кольцо», сообщил замминистра строительства региона Артем Ковшов.

«Эта проблема в любом случае будет решена. Дорожная карта, которая был подготовлена на момент действия договора инвестиционного договора между Бадиковым (владельцем ГК „Госстрой“) и „Садовым кольцом“ предполагала завершение работ уже в этом году. Но, поскольку первый расторг договор, будет сдвиг вправо», — заявил он в эфире Центра управления республикой.

Ковшов выразил надежду, что в ближайшее время юристы, представляющие интересы Кирилла Бадикова (сам он обвиняется в мошенничестве с деньгами дольщиков и содержится в СИЗО), ведут переговоры с компанией-инвестором. В Минстрое рассчитывают, что Бадиков передаст «Садовому кольцу» свои компании, и инвестор решит вопросы дольщиков.

«Никто не может заставить кого-то что-то добровольно передать, это элемент переговоров. Сейчас важно, чтобы собственник предприятий пошел на встречу — прежде всего гражданам, потому что в первую очередь страдают они, а не инвестор», — сказал замглавы ведомства.

В то же время, подчеркнул он, достраивать проблемные объекты «в любом случае будет «Садовое кольцо», это решение принято руководством региона. Если же убедить Бадикова добровольно передать объекты не удастся, в Минстрое планируют задействовать другие разрешенные законом способы решения проблемы.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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