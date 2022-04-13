Власти Башкирии рассказали, как избавятся от проблемного «Госстроя»

«Эта проблема в любом случае будет решена. Дорожная карта, которая был подготовлена на момент действия договора инвестиционного договора между Бадиковым (владельцем ГК „Госстрой“) и „Садовым кольцом“ предполагала завершение работ уже в этом году. Но, поскольку первый расторг договор, будет сдвиг вправо», — заявил он в эфире Центра управления республикой.