В Стерлитамаке пассажир напал на таксиста с ножом

Таксист догнал своего обидчика в соседнем дворе. Тот начал отмахиваться ножом. За неадекватного пассажира вступилась его спутница. Она обещала оплатить ущерб, сказав, что у ее знакомого больное сердце, и он только что выписался из больницы.