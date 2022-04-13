mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Стерлитамаке пассажир напал на таксиста с ножом

13 апреля 13:00
Фото: pxfuel.com
В Стерлитамаке неадекватный мужчина напал на таксиста, который его подвозил.

Злоумышленник ножом порезал колеса машины за то, что шофер не подъехал на 10 метров ближе к дому. Об этом информирует «КП-Уфа».

Водитель с тремя пассажирами прибыл к зданию на улице Худайбердина. Однако из-за огромных луж и разбитой дороги таксист остановил авто где-то в 10 метрах от подъезда.

Пассажиров такой расклад не устроил. Один из них стал грубить шоферу. Таксист посоветовал ему вызвать другую машину. После этого пассажир накинулся на водителя. Далее мужчина достал нож и порезал колеса транспортного средства. После он попытался убежать.

Таксист догнал своего обидчика в соседнем дворе. Тот начал отмахиваться ножом. За неадекватного пассажира вступилась его спутница. Она обещала оплатить ущерб, сказав, что у ее знакомого больное сердце, и он только что выписался из больницы.

В итоге пара бросила таксисту 1000 рублей, и уехала на другой машине. Потерпевший обратился в полицию. Подозреваемого ищут. Видео конфликта выложили в сеть.

#Новости#Юлия Кононенко#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48