В Башкирии за десять лет число детей-инвалидов увеличилось более чем на 4 тысячи

В Башкирии за последние десять лет количество детей-инвалидов увеличилось почти на 4 тысячи. Так, в 2012 году инвалидами были признаны 14 518 детей, а в 2021 — 18 590 детей. Кроме того, с 2020 года количество детей-инвалидов увеличилось почти на одну тысячу.