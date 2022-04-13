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В Башкирии мужчину отправили в колонию строгого режима за неуплату алиментов детям

13 апреля 06:25
Фото: 1MI
Суд решил, что 35-летний житель Архангельского района виновен в том, что не содержал своих детей, сообщила пресс-служба ФССП по Башкирии 12 апреля.

Мужчина из Архангельского района Башкирии злостно пренебрегал своими обязанностями по содержанию своих детей. Ему полагалось перечислять половину своих доходов его же детям, так решил суд, но трудоспособный мужчина вместо того, чтобы работать и выплачивать алименты предпочел встать на учет в Центр занятости, но и туда не являлся в установленные сроки, посему с учета был снят.

Отец-алиментщик вполне мог избежать тюремного заключения, ведь изначально суд назначил ему наказание за административное правонарушение в виде 50 часов обязательных работ, но отбывать такое наказание тот не стал. Так он и стал фигурантом уголовного дела по факту неуплаты средств на содержание детей, а суд решил, что на этот раз мужчина отправится отбывать четырехмесячный срок в колонию строгого режима.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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