В Башкирии мужчину отправили в колонию строгого режима за неуплату алиментов детям

Отец-алиментщик вполне мог избежать тюремного заключения, ведь изначально суд назначил ему наказание за административное правонарушение в виде 50 часов обязательных работ, но отбывать такое наказание тот не стал. Так он и стал фигурантом уголовного дела по факту неуплаты средств на содержание детей, а суд решил, что на этот раз мужчина отправится отбывать четырехмесячный срок в колонию строгого режима.