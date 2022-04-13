В Башкирии детей и беженцев начали вакцинировать от опасной болезни из-за угрозы

Вакцина полагается детям в возрасте до пяти лет, а также детям до 14 лет, которые въехали в Россию из Луганской и Донецкой народных республик или из Украины и либо не вакцинировались от опасного вируса раньше, или же не имеют информации о том, получали ли они прививку.