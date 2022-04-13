Создали нового зама и упразднили старого: структуру мэрии Уфы вновь перекроили

Отныне в мэрии Уфы упразднена должность заместителя главы города по отдельным вопросам строительства. Ранее ее занимал возглавлявший управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Радмил Муслимов, ушедший в отставку в январе. На освободившуюся должность, по данным источников Mkset, претендовала занимавшая тогда кресло замглавы Главархитектуры Ольга Сарапулова, но она также вскоре покинула мэрию. Кресло Муслимова занял Константин Паппе. К слову, само Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений теперь будет подчинено первому заммэра Сергею Кожевникову.
Кроме того, из управления координации строительной деятельности был выведен отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений. По мнению чиновников, это необходимо для реализации нового генплана, сообщил заммэра Уфы Владимир Жебровский.
При этом введена должность заместителя, курирующего вопросы взаимодействия со СМИ и пресс-службу (ранее этот пост занимала бывший вице-мэр Алина Сулейманова, после ее отставки в октябре 2021 года должность была упразднена). Примечательно, что на замглавы по взаимодействию со СМИ также возложена координация деятельности дирекции по подготовке и проведению 450-летия Уфы. Таким образом, у мэра будет по-прежнему восемь заместителей.
Контрольное управление упразднено, а ревизионное управление переименовано в контрольно-ревизионное управление. Сделано это для повышения эффективности выполнения задач и исключения дублирующих функций.
Наконец, у Ратмира Мавлиева появится служба протокола — ее сформируют из сотрудников отдела секретариата. Решение принято на фоне роста количества деловых встреч и представительских мероприятий статусного уровня, отметил Жебровский. Можно предположить, что реорганизация структуры мэрии направлена на усиление блока, отвечающего за пиар нового мэра Уфы.