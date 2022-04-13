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Прокуратура Башкирии объявила предостережение Минлесхозу из-за лесных пожаров

13 апреля 06:45
Фото: 1MI
Министру Лесного хозяйства Башкирии выдано предостережение из-за отсутствия у ведомства необходимого количества оборудования для борьбы с лесными пожарами, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Стало известно, что министру лесного хозяйства Башкирии Марату Шарафутдинову выдано предостережение из-за лесных пожаров. Как уточняет пресс-служба прокуратуры данная мера реагирования мотивирована отсутствием у ведомства необходимого количества оборудования для эффективной борьбы с лесными пожарами. Кроме того, прокуратура отметила и высокий износ лесопатрульной техники.

Так, по данным прокуратуры, в пожароопасный сезон 2021 года было зафиксировано 480 лесных пожаров на общей площади 15 959 га. Между тем, в 2020 году данные показатели были значительно ниже — 172 природных пожара на площади 5 699 га.

Напомним, что первые природные возгорания на площади 19 га Госкомитет РБ по ЧС фиксировал еще в апреле, а уже в середине мая Башкирию окутал смог, задымление наблюдалось в северо-восточной части Белорецкого района и Белорецке. После чего в июне прокуратура РБ нашла нарушения в центре тушения лесных пожаров — 71 единица техники центра была полностью изношена, от Минлесхоза требовалось уже тогда устранить нарушения.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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