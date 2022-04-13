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Под угрозой увольнения находятся около 15 тысяч жителей Башкирии

13 апреля 12:40
Фото: 1MI
В республике под угрозой увольнения находятся около 15 тысяч человек, однако ситуация на рынке оценивается стабильная, сообщает министр труда и семьи Ленара Иванова.

В Башкирии под угрозой увольнения находятся около 15 тысяч жителей. Как отметила министр труда и семьи Ленара Иванова, данные показатели выросли на три тысячи только за неделю.

Тем не менее, по словам чиновницы, ситуация на рынке остается «контролируемой и стабильной». Так, министерство ведет мониторинг 12,4 тысячи предприятий, на которых трудоустроено 628 тысяч человек.

Кроме того, Ленара Иванова объяснила, что под риском увольнения подразумевается уведомление сотрудника о сокращении, далее введение в организациях неполной рабочей недели, простой, а также отпуска без сохранения зарплаты.

Напомним, что ранее были названы города Башкирии с наибольшим уровнем безработицы. Так, на первой строчке антирейтинга оказался Агидель - 3,35%, на втором месте - ЗАТО Межгорье с показателем 1,37%, а на третьем Благовещенск - 1,36%.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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