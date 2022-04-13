Московский омбудсмен Минеева оценила программу льготного онлайн-кредитования МСП

По ее мнению, понятная, четкая и ясная навигация по мерам поддержки является востребованным инструментом у предпринимателей, пишет Vostokmedia.com.
“Это показал мониторинг предпринимательского сообщества, который мы дважды проводили в период пандемии. Сегодня пакет мер более объемный, и бизнесу реально нужна структурированная система, чтобы выбрать нужное», – прокомментировала бизнес-омбудсмен Москвы.
Программа льготного онлайн-кредитования субъектов МСП была утверждена столичным правительством. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что онлайн-кредиты по итоговой ставке 13,5% (1/2 ключевой ставки Центробанка плюс 5 процентных пунктов) на любые цели смогут взять представители малого и среднего предпринимательства, работающие в любой отрасли экономики. Максимальный размер кредита составит пять миллионов рублей. Срок субсидирования процентной ставки – девять месяцев.
Мэр Москвы обратил внимание, что оформление подобных кредитных договоров займет от одного до трех дней.
В столичной администрации также добавили, что для получения онлайн-кредита бизнесменам не надо будет предоставлять поручительство и залог. Также сбор документов не займет много времени.
«Как правило, все документы уже есть у банка, в котором открыт расчетный счет; если же заявка подается в банк впервые, то нужны будут только паспорт и учредительные документы. Оформить льготный кредит можно через интернет-банк в течение одного-трех дней – проверка заемщика и решение по кредиту происходят автоматически», – сказано в сообщении пресс-службы столичной администрации.
На сегодняшний день оформить онлайн-кредиты можно в восьми банках, среди них ВТБ, Сбербанк, «Открытие», «Промсвязьбанк», «Альфа-банк», «Совкомбанк», МСП Банк и «Тинькофф». За год планируется выдать до 20 тысяч онлайн-кредитов на общую сумму около 40 миллиардов рублей.
В пресс-службе уточнили, что решение о реализации программы льготного онлайн-кредитования представителей малого и среднего предпринимательства является частью пакета мер по повышению доступности кредитных ресурсов для столичного предпринимательства.