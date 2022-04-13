Московский омбудсмен Минеева оценила программу льготного онлайн-кредитования МСП

«Как правило, все документы уже есть у банка, в котором открыт расчетный счет; если же заявка подается в банк впервые, то нужны будут только паспорт и учредительные документы. Оформить льготный кредит можно через интернет-банк в течение одного-трех дней – проверка заемщика и решение по кредиту происходят автоматически», – сказано в сообщении пресс-службы столичной администрации.