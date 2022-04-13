Минеева одобрила сокращение страховых взносов для бизнеса

По словам Минеевой, любое сокращение налоговой или иной финансовой нагрузки на бизнес однозначно правильно и нужно. Об этом сообщает vostokmedia.com. Многие компании смогут перейти в положительную рентабельность, многие просто выйдут из тени по оплате труда, подчеркнула Минеева. Данная картина, очевидно, будет разной по отраслям и видам деятельности. Бизнес-омбудсмен также добавила: как бы то ни было, и это уже не раз подтверждалось на практике — стоит хотя бы вспомнить переход на НДФЛ 13%, такого рода сокращение нагрузки на бизнес имеет мультипликативный эффект для бюджета экономики, и не только из-за выхода части бизнесменов из тени.