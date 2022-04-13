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Химическая лаборатория Учалинского ГОКа победила в конкурсе на точность измерений

13 апреля 09:26
Фото: УГОК
Лаборатория предприятия стала лидером по итогам межлабораторных сравнительных испытаний 2021 года, организуемых ЗАО «РОСА».

Химическая лаборатория АО «Учалинский ГОК» заняла первое место по итогам межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) 2021 года, организуемых ЗАО «РОСА» (г. Москва) — аккредитованным провайдером проверок квалификации лабораторий посредством МСИ. В контроле показателей водных объектов принимал участие персонал сектора анализа воды санитарной группы химической лаборатории.

— Участием в межлабораторных сравнительных испытаниях мы ежегодно подтверждаем свой статус аккредитованной лаборатории. Конкурс «За точность измерений» проводится ЗАО «РОСА» с 2013 года. По результатам МСИ за 2021 год из 89 лабораторий, принявших участие в трех этапах МСИ по 20 показателям и более, наша лаборатория получила первое место и приз за точность измерений. Это говорит о высоком профессионализме наших сотрудников, — рассказала инженер химической лаборатории Татьяна Дегтярева.

Контрольные пробы, изготовленные в ЗАО «РОСА», поступали участникам испытаний в сухом виде или в виде растворов. К образцам прилагалась инструкция, как правильно развести их дистиллированной водой и какие показатели необходимо определить. Результаты измерений лабораторий сравнивали с контрольными значениями образцов.

— Точность анализов — это коллективная работа всей лаборатории. Она зависит, например, и от лаборантов-препараторов, которые готовят нам рабочие растворы и реактивы, и от коллег, которые подготавливают посуду. Ну, а мы точно следуем методикам. Все это опыт и наш серьезный подход к своему делу, — подчеркнула лаборант сектора анализа воды Лилия Хамидуллина.

#Новости#Андрей Королев#Общество
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