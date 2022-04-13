Химическая лаборатория Учалинского ГОКа победила в конкурсе на точность измерений

Химическая лаборатория АО «Учалинский ГОК» заняла первое место по итогам межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) 2021 года, организуемых ЗАО «РОСА» (г. Москва) — аккредитованным провайдером проверок квалификации лабораторий посредством МСИ. В контроле показателей водных объектов принимал участие персонал сектора анализа воды санитарной группы химической лаборатории.
— Участием в межлабораторных сравнительных испытаниях мы ежегодно подтверждаем свой статус аккредитованной лаборатории. Конкурс «За точность измерений» проводится ЗАО «РОСА» с 2013 года. По результатам МСИ за 2021 год из 89 лабораторий, принявших участие в трех этапах МСИ по 20 показателям и более, наша лаборатория получила первое место и приз за точность измерений. Это говорит о высоком профессионализме наших сотрудников, — рассказала инженер химической лаборатории Татьяна Дегтярева.
Контрольные пробы, изготовленные в ЗАО «РОСА», поступали участникам испытаний в сухом виде или в виде растворов. К образцам прилагалась инструкция, как правильно развести их дистиллированной водой и какие показатели необходимо определить. Результаты измерений лабораторий сравнивали с контрольными значениями образцов.
— Точность анализов — это коллективная работа всей лаборатории. Она зависит, например, и от лаборантов-препараторов, которые готовят нам рабочие растворы и реактивы, и от коллег, которые подготавливают посуду. Ну, а мы точно следуем методикам. Все это опыт и наш серьезный подход к своему делу, — подчеркнула лаборант сектора анализа воды Лилия Хамидуллина.