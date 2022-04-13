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Главный тренер башкирской команды «Салават Юлаев» покидает пост из-за санкций

13 апреля 09:46
Фото: vk.com
Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямса покидает свой пост после истечения пятилетнего контракта, сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на пресс-конференцию.

Томи Лямся покидает пост главного тренера хоккейной команды «Салават Юлаев» из-за сложившейся ситуации в мире. Как уточняет «Коммерсантъ-Уфа», о своем решении Лямся сообщил на пресс-конференции.

Так, пятилетний контракт с финским тренером подошел к концу и его продление не ожидается. Отмечается, что решение отказаться от должности главного тренера мужчине, по словам гендиректора хоккейной команды Рината Баширова, было «тяжело принять». Между тем, в самом клубе надеются, что «что-то изменится, какие-то условия для его работы».

Напомним, что в тренерский штаб Томи Лямся пришел в 2017 году, а в 2020 году мужчину назначили главным тренером «Салавата Юлаева».

Ранее, команду покинули хоккеисты финн Маркус Гранлунд и канадец Джефф Плэтт. Как отмечалось на сайте клуба, отношения с Плэттом были расторгнуты без выплат и по обоюдному согласию. Что касается Маркуса Гарнлунда, то свой отъезд из Уфы он подтвердил финскому изданию yle.fi.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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