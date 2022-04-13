Аэропорт «Уфа» увеличит количество рейсов на черноморские курорты России

В уфимском аэропорту на время весенне-летнего расписания будет увеличено количество авиарейсов на черноморские курорты, в частности, в Краснодарский край и Республику Крым. Как уточняет пресс-служба аэропорта «Уфа», в Сочи количество рейсов будет увеличено до 30 в неделю, в Симферополь — до 11 в неделю, в Анапу — до 17 в неделю, в Геленджик — до 5 рейсов в неделю.