147 тысяч тонн выбросов: министру из Москвы напомнили о грязнейших городах Башкирии

Примечательно, что активистке предложили возможность высказаться о том, что происходит с воздухом в промышленных городах Башкирии перед высокопоставленными чиновниками из экологической сферы, несмотря на то, что мероприятие касалось лишь тех городов, которые уже реализуют эксперименты. Ишимбай, Салават и Стерлитамак, по мнению активистов, также нуждаются в том, чтобы и они были включены в программу квотирования. Активисты кроме того приводят крайне весомые и даже тяжеловесные аргументы.