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147 тысяч тонн выбросов: министру из Москвы напомнили о грязнейших городах Башкирии

13 апреля 10:24
Фото: 1MI
Активистка движения «Стерлитамак, дыши!» Карина Горбачева рассказала о ситуации с воздухом в Ишимбае, Салавате и Стерлитамаке на круглом столе проекта «Чистый воздух» 12 апреля.

Ответственность рассказать о том, что происходит с атмосферным воздухом и его загрязнением в южном промышленном узле Башкирии, легла на активистку общественного движения «Стерлитамак, дыши!» Карину Горбачеву. Она и рассказала о текущей ситуации первому заместителю министра природных ресурсов и экологии России Константину Цыганову.

Примечательно, что активистке предложили возможность высказаться о том, что происходит с воздухом в промышленных городах Башкирии перед высокопоставленными чиновниками из экологической сферы, несмотря на то, что мероприятие касалось лишь тех городов, которые уже реализуют эксперименты. Ишимбай, Салават и Стерлитамак, по мнению активистов, также нуждаются в том, чтобы и они были включены в программу квотирования. Активисты кроме того приводят крайне весомые и даже тяжеловесные аргументы.

Суммарный объем всех выбросов в Стерлитамаке, Салавате и Ишимбае — более 147 тысяч тонн загрязняющих веществ в год. Это больше, чем выбросы в Челябинске. Площадь трех городов 317 кв. км. Для сравнения в том же Челябинске 530 кв. км.«Стерлитамак, дыши!»

Так, по мнению активистов сообщества, промышленная нагрузка на воздух и здоровье граждан в городах южного промузла Башкирии существенно выше, чем в Челябинске.

Тем временем до утверждения перечня городов, которые войдут в программу квотирования осталось чуть больше двух месяцев и активисты выражают надежду на то, что их голос услышат.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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