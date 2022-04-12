Власти рассказали, как Башкирия связана с космосом

УМПО и Авиационный университет также не остались без внимания. Так, по словам Назарова, предприятие уже в течение долгих лет успешно демонстрирует свои технологии на международных выставках. Говоря же про УГАТУ, Назаров упомянул проводимые в стенах университета исследования, посвященные космосу, а также разработанный здесь микро-спутник «УГАТУSAT», с помощью которого можно прогнозировать паводки, метеорологические изменения и контролировать экологическую ситуацию.