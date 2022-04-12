В ходе спецоперации на Украине погиб 25-летний уроженец Башкирии

В ходе спецоперации на территории Украины не стало 25-летнего уроженца Белорецкого района республики Александр Анаева. Информацию об этом Mkset подтвердили в местной администрации.
Как сообщили корреспонденту Mkset в администрации Белорецкого района, церемония прощания с мужчиной прошла в ДК села Абзаково.
Напомним, ранее стало известно о гибели ещё двух молодых людей на территории Украины уроженцах республики. Информацию о гибели 23-летнего Винера Сайфуллина и 22-летнего Арсения Кузьменко подтвердили в районных администрациях.
Также ранее стало известно о гибели 18-летнего уроженца Башкирии Дениса Ярославцева. Об этом в соцсетях рассказал глава Дуванского района.