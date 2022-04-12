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В Башкирии студент-наркоман жестко избил ребенка на улице

12 апреля 03:18
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Кадры, на которых некогда блестящий выпускник, а ныне наркоман с расстройством психики нападает на несовершеннолетнего, публикует телеграм-канал Mash Batash.

В Сибае студент избил ребенка возле детской площадки — инцидент попал в объективы на камеры. Видеозаписи с камер появились в соцсетях.

На записи с камер видно, как молодой человек гонится за ребенком во дворах по улице Белова. После того, как ему удалось догнать мальчика, он немедленно повалил его на землю и начал избивать, нанося удары по голове и другим частям тела.

Сообщается, что на данный момент агрессор арестован. Школьник получил травмы — ссадины и синяки.

Как сообщает Mash Batash, нападавший имеет проблемы со здоровьем. Родители стараются не отпускать его одного на улицу, но в этот раз получилось так, что молодой человек оказался один.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
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