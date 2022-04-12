В Башкирии студент-наркоман жестко избил ребенка на улице

В Сибае студент избил ребенка возле детской площадки — инцидент попал в объективы на камеры. Видеозаписи с камер появились в соцсетях.
На записи с камер видно, как молодой человек гонится за ребенком во дворах по улице Белова. После того, как ему удалось догнать мальчика, он немедленно повалил его на землю и начал избивать, нанося удары по голове и другим частям тела.
Сообщается, что на данный момент агрессор арестован. Школьник получил травмы — ссадины и синяки.
Как сообщает Mash Batash, нападавший имеет проблемы со здоровьем. Родители стараются не отпускать его одного на улицу, но в этот раз получилось так, что молодой человек оказался один.