Обманутые дольщики «Госстроя» подали уведомление на проведение митинга в Уфе

Напомним, что ситуацию с обманутыми дольщиками «Госстроя» прокомментировал глава региона Радий Хабиров. В частности, он заявлял, что граждан, звонки от которых поступают на горячую линию, нужно успокоить. Кроме того, по словам Хабирова, все взятые на себя обязательства будут выполнены.