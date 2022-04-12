Названа причина, по которой мужчина жестко избил мальчика в Сибае на глазах у людей

Как сообщила пресс-служба Следкома, 31-летнему горожанину инкриминируется п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия). В понедельник, 11 апреля пьяный подозреваемый на дворовой площадке начал преследовать нескольких детей. Догнать ему удалось девятилетнего мальчика. На размещенной телеграм-каналом Mash Batash видеозаписи видно, что подозреваемый несколько раз бьет ребенка. По данным телеграм-канала, у нападавшего имеются проблемы с психикой, и агрессию спровоцировали дети, которые дразнили его.
В СКР по региону отметили, что в настоящее время нападавший задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ребенок пройдет судебно-медицинскую экспертизу, а подозреваемый – обследование психиатра.
Между тем, сообщает Mash Batash, над подозреваемым устроили самосуд. На опубликованной телеграм-каналом видеозаписи видно, что он сам стал жертвой избиения со стороны взрослого мужчины, кроме того, ему в лицо брызнули из газового баллончика.