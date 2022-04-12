Мэр Уфы объявил о демонтаже заборов по всему городу

«На следующей неделе начнется демонтаж заборов, которые сегодня представляют собой большую проблему для города в части того, что их сначала зимой ломает специализированная техника, потом весной приходят люди, пытаются чинить, потом нужно покрасить и так далее, эту работу мы начинаем совместно с ГИБДД", - заявил Мавлиев в интервью телеканалу «Башкортостан 24» 11 апреля.