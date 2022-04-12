Известно, кто отозвал разрешение на разработку земли под «Парк искусств» в Уфе

Однако против проекта высказывались местные жители, так как в центре Уфы этот сквер чуть ли не единственный островок зелени. Публиковались их жалобы и в средствах массовой информации, там то надзорное ведомство и заинтересовалось темой и провело проверку — соблюдается ли в данном случае градостроительное законодательство.