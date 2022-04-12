mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Известно, кто отозвал разрешение на разработку земли под «Парк искусств» в Уфе

12 апреля 09:26
Фото: 1MI
Вчера СМИ писали о том, что мэрия отменила разрешение на разработку земли в центре Уфы, оказалось, что такое решение властям помогла принять прокуратура, уточнили в пресс-службе 12 апреля.

Вчера, 11 апреля, достоянием общественности стал документ за подписью мэра Уфы Ратмира Мавлиева, из которого следовало, что решение мэрии Уфы от 11 февраля, которое разрешало разрабатывать землю в центре Уфы, на участке за Молодежным театром, ограниченным улицами Крупской, Кирова, Ленина и Достоевского. Там депутат горсовета Уфы Валериан Гагин хотел реализовать свой проект «Парк Искусств», который ранее планировалось разместить в парке Калинина.

Однако против проекта высказывались местные жители, так как в центре Уфы этот сквер чуть ли не единственный островок зелени. Публиковались их жалобы и в средствах массовой информации, там то надзорное ведомство и заинтересовалось темой и провело проверку — соблюдается ли в данном случае градостроительное законодательство.

В ходе этой проверки и выяснилось, что документ, который разрешал разрабатывать проект межевания в центре не содержал в себе данных о том, что часть территории, которую и хотели межевать, относится к рекреационной зоне, которую установил генплан.

Так что прокуратура сочла, что возможное на территории строительство может нарушить права его жителей. Так что мэрия получила представление, которое рассмотрели и разрешающее постановление отменили.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48