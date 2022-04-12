«Единая Россия» запустила новый проект по импортозамещению

«В сложившейся ситуации на передний план выходят вопросы импортозамещения. Для решения данной проблемы в Башкортостане создан центр импортоснабжения и импортозамещения. Его задача – обеспечение бесперебойной работы предприятий, использующих импортное сырье и оборудование. На данный момент в центр поступило 12 заявок на импортоснабжение от предприятий республики. Ведется подбор необходимых товаров в дружественных странах. Кроме того, центром проанализирован перечень продукции, которую закупают за рубежом 25 крупнейших предприятий региона, и на случай отказа в поставках соответствующих товаров ведется подбор импортных аналогов в других государствах, а также у отечественных производителей», – подчеркнул Рустам Ишмухаметов.