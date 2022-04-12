Двух жителей Башкирии подозревают в похищении человека и вымогательстве

Известно, что там подозреваемые вымогали у 26-летнего мужчины 250 тысяч рублей под угрозой утопления. По версии следствия, денежные средства подозреваемые требовали за оказание покровительства потерпевшему во время совместного пребывания в исправительной колонии. После чего супруга потерпевшего написала долговую расписку. К слову, в правоохранительные органы после инцидента 26-летний мужчина не обращался, так как на тот момент находился в розыске.