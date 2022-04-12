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Башкирия стала лидером по количеству несанкционированных свалок

12 апреля 13:27
Фото: 1MI
За прошлый 2021 год в Башкирии насчитывалось 1 822 несанкционированные свалки, однако регион также вошел в топ-3 субъектов РФ по наибольшему сокращению числа стихийных свалок, сообщается в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Стало известно, что в Башкирии в 2021 году насчитывались 1 822 несанкционированные свалки, что, по данным исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, делает регион лидером соответствующего антирейтинга. К слову, на втором месте по количеству несанкционированных свалок расположилась Челябинская область с 1 038 свалками, а на третьем — Бурятия с 833.

Примечательно, что, по данным за 2021 год, Башкирия также вошла в топ-3 рейтинга, но уже с наибольшим сокращением стихийных свалок. Так, за указанный период их количество в регионе сократилось на 345.

Между тем, в России количество несанкционированных свалок, по данным FinExpertiza, продолжает расти, в частности, на конец 2019 год их количество составляло 12,25 тысячи, в 2020 — 14,52 тысячи, а в 2021 — 15,85 тысячи.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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