143 архитектора раскритиковали проект Евразийской библиотеки в Уфе за 4 млрд рублей

Речь в обращении идёт как о внешнем облике амбициозного проекта, так и о процедуре его утверждения в столице республики. В частности, его авторы обращают внимание на тот факт, что архитектурные проекты сродни Евразийской библиотеке, всегда представляют собой результат консенсуса, достигаемого в ходе широкого обсуждения, а также с учетом авторитетного мнения жюри и ведущих архитекторов страны.