Цифровизация попала в список «20 главных событий России за 20 лет»

Услуги регистратуры поликлиники, приемного отдела соцзащиты, справочной кадастровой службы теперь можно оформить на экране персонального гаджета, а очереди в эти учреждения стали электронными. Федеральная информационная система может определить, в какое ведомство направить запрос, поможет заполнить заявление по шаблону, сформировать пакет документов, выбрать удобное приемное время, а также получить ответ в сроки, определенные законом. Трудовые книжки россиян, медицинские полисы, пенсионные свидетельства, а также свидетельства прав собственности на недвижимое имущество, кроме того ПТС и полисы ОСАГО уже оцифрованы. В этом году в России планируют выдавать электронные гражданские паспорта.