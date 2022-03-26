РЭО передаст регионам типовую проектную документацию на безвозмездной основе

Генеральный директор ППК “Российский экологический оператор” Денис Буцаев рассказал, что регионы уже направили в РЭО 58 заявок на оказание мер поддержки для реализации инвестпроектов. Буцаев сообщил, что в 2021 году уже профинансированы на 6,2 миллиарда рублей 5 проектов в 3 регионах, пишет 360tv.ru. Но при этом всегда существовала серьезная проблема, связанная с документами. У большинства проектов утвержденной проектной документации вообще нет, сообщил он.
“Поэтому в октябре прошлого года вице-премьер Виктория Абрамченко дала ППК “РЭО” поручение разработать типовые проекты комплексных объектов по обработке и утилизации ТКО. Это поручение было выполнено, и Наблюдательный совет одобрил РЭО передачу по запросам регионов типовой проектной документации на безвозмездной основе, чтобы сократить сроки создания новых объектов, упростить прохождение согласительных процедур”, - добавил Буцаев.
Специалистами РЭО проведена разработка типовых решений для трех типов комплексов по механико-биологической обработке и утилизации ТКО. Это комплексы мощностью 50, 100 и 150 тысяч тонн в год, охватывающие мусоросортировочный комплекс, участок компостирования органических фракций ТКО и линию производства RDF-топлива из ТКО.
“Применять их можно как для проектирования комплексных объектов обращения с ТКО, так и отдельных участков, в том числе обработки, компостирования, производства RDF, административно-бытового комплекса”, - рассказал директор по технологиям ППК “РЭО” Олег Шияновский.
При построении проектной документации применялись стандартизированные технологические решения, разработанные ранее специалистами РЭО. Комплекты проектно-сметной документации дают возможность ускорить проектирование благодаря упрощенному процессу выбора технологических и компоновочных схем объектов.