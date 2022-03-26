РЭО передаст регионам типовую проектную документацию на безвозмездной основе

Генеральный директор ППК “Российский экологический оператор” Денис Буцаев рассказал, что регионы уже направили в РЭО 58 заявок на оказание мер поддержки для реализации инвестпроектов. Буцаев сообщил, что в 2021 году уже профинансированы на 6,2 миллиарда рублей 5 проектов в 3 регионах, пишет 360tv.ru. Но при этом всегда существовала серьезная проблема, связанная с документами. У большинства проектов утвержденной проектной документации вообще нет, сообщил он.