В Башкирии собираются возродить вытрезвители

Posted 25 марта 2022, 05:14
Published 25 марта 2022, 05:14
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
Законопроект, позволяющий открывать вытрезвители, ранее одобрили на профильном комитете парламента. В тексте документа говорится, что такие учреждения будут в государственном или муниципальном подчинении. Они будут оказывать помощь гражданам, которые находится в алкогольном, токсическом или наркотическом опьянении.
По мнению спикера парламента Константина Толкачева, возвращать вытрезвители необходимо, но они не должны становиться коммерческими. Такие учреждения должны помогать сберечь жизни людей, а также предупредить совершение преступлений.
В то время, когда в стране действовали медвытрезвители, туда привозили до пяти миллионов человек в год. В настоящее время, по данным Толкачева, ежегодно в стране умирают из-за опьянения более 50 тысяч граждан, порядка 10 тысяч из них — замерзают на улице. »Изоляция таких людей до естественного вытрезвления поможет сохранить жизни и поддержит общественный порядок», — отметил он.
В законопроекте предусмотрено, что создание таких учреждений профинансируют из республиканского бюджета. Средства на это будут выделены в 2022, 2023 и 2024 годах.