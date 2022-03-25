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Posted 25 марта 2022, 05:14

Published 25 марта 2022, 05:14

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

В Башкирии собираются возродить вытрезвители

25 марта 2022, 05:14
Законопроект об этом депутаты рассмотрят 31 марта, сообщили в республиканском Госсобрании.

Законопроект, позволяющий открывать вытрезвители, ранее одобрили на профильном комитете парламента. В тексте документа говорится, что такие учреждения будут в государственном или муниципальном подчинении. Они будут оказывать помощь гражданам, которые находится в алкогольном, токсическом или наркотическом опьянении.

По мнению спикера парламента Константина Толкачева, возвращать вытрезвители необходимо, но они не должны становиться коммерческими. Такие учреждения должны помогать сберечь жизни людей, а также предупредить совершение преступлений.

В то время, когда в стране действовали медвытрезвители, туда привозили до пяти миллионов человек в год. В настоящее время, по данным Толкачева, ежегодно в стране умирают из-за опьянения более 50 тысяч граждан, порядка 10 тысяч из нихзамерзают на улице. »Изоляция таких людей до естественного вытрезвления поможет сохранить жизни и поддержит общественный порядок», — отметил он.

В законопроекте предусмотрено, что создание таких учреждений профинансируют из республиканского бюджета. Средства на это будут выделены в 2022, 2023 и 2024 годах.

#Наталья Балыкова#Общество#Новости
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