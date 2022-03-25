В Башкирии собираются возродить вытрезвители

В то время, когда в стране действовали медвытрезвители, туда привозили до пяти миллионов человек в год. В настоящее время, по данным Толкачева, ежегодно в стране умирают из-за опьянения более 50 тысяч граждан, порядка 10 тысяч из них — замерзают на улице. »Изоляция таких людей до естественного вытрезвления поможет сохранить жизни и поддержит общественный порядок», — отметил он.