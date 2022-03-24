Волонтеры РЭО возьмут на контроль чистоту Байкала

Буцаев сообщил, что у Байкала как у природной жемчужины России огромный туристический потенциал. Но, с другой стороны, такая популярность оборачивается увеличением количества отходов, что, в свою очередь, чревато нарушением экологического баланса местности. По словам главы РЭО, нынешним летом в рамках программы по развитию экологического добровольчества компания планирует провести три масштабные уборки на побережье Байкала. Он рассказал, что планируется очистить прибрежную территорию озера от мусора, который оставляют туристы, и в этом большая роль отводится волонтерам движения «Делай!», в числе которых — студенты вузов и колледжей, а также жители Иркутской области и Республики Бурятия. Также Денис Буцаев заявил, что РЭО собирается учредить всероссийское волонтерское движение, направленное на популяризацию раздельного сбора отходов (РСО) и осознанного потребления, в рамках которого планируется объединить свыше десяти тысяч добровольцев по всей России до конца текущего года.