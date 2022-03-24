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Волонтеры РЭО возьмут на контроль чистоту Байкала

24 марта 08:46
Фото: pixabay.com
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО») анонсировала системную очистку берегов одного из крупнейших озер России — Байкала. На сегодняшний день известно о трех плановых акциях, которые пройдут этим летом при участии волонтеров РЭО и местных жителей.

Как рассказал гендиректор ППК Денис Буцаев, в общей сложности к уборке прилегающей территории водоема планируется привлечь порядка 450 человек, пишет tass.ru.

Буцаев сообщил, что у Байкала как у природной жемчужины России огромный туристический потенциал. Но, с другой стороны, такая популярность оборачивается увеличением количества отходов, что, в свою очередь, чревато нарушением экологического баланса местности. По словам главы РЭО, нынешним летом в рамках программы по развитию экологического добровольчества компания планирует провести три масштабные уборки на побережье Байкала. Он рассказал, что планируется очистить прибрежную территорию озера от мусора, который оставляют туристы, и в этом большая роль отводится волонтерам движения «Делай!», в числе которых — студенты вузов и колледжей, а также жители Иркутской области и Республики Бурятия. Также Денис Буцаев заявил, что РЭО собирается учредить всероссийское волонтерское движение, направленное на популяризацию раздельного сбора отходов (РСО) и осознанного потребления, в рамках которого планируется объединить свыше десяти тысяч добровольцев по всей России до конца текущего года.

Напомним, в декабре прошлого года в ходе рабочей поездки вице-премьера Виктории Абрамченко в Иркутскую область было принято решение о том, что на берегах Байкала, в пределах центральной экологической зоны, больше не будет отходов. Участники совещания обозначили конкретные локации строительства будущих комплексных объектов по обращению с отходами.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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