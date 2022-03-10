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Posted 10 марта 2022,, 10:39

Published 10 марта 2022,, 10:39

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Башкирии суд поставил точку в ДТП с тремя погибшими подростками

10 марта 2022, 10:39
В Абзелиловском районе Башкирии около деревни Атавды рано утром шестого декабря 2020 года автомобиль «Daewoo Nexia» сбил лошадь с жеребенком, которые выскочили на проезжую часть.

В салоне машины находились пятеро подростков. Об этом информирует «КП-Уфа». Молодые люди возвращались домой из клуба. Все они были пьяны. За рулем автомобиля сидел 16-летний нетрезвый парень. Подросток взял машину без спроса у своего отца.

В ДТП погибли водитель, 15-летняя девочка и еще один несовершеннолетний пассажир.

Местные жители винили в аварии хозяев лошадей. Люди говорили, что животные паслись сами по себе. За ними никто не присматривал.

По факту автокатастрофы возбудили уголовное дело. Суд признал виновным в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» погибшего несовершеннолетнего водителя. В связи со смертью подростка дело закрыли.

#Происшествия#Новости#Юлия Кононенко
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