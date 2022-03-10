В Башкирии суд поставил точку в ДТП с тремя погибшими подростками

Posted 10 марта 2022,, 10:39
Published 10 марта 2022,, 10:39
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
В салоне машины находились пятеро подростков. Об этом информирует «КП-Уфа». Молодые люди возвращались домой из клуба. Все они были пьяны. За рулем автомобиля сидел 16-летний нетрезвый парень. Подросток взял машину без спроса у своего отца.
В ДТП погибли водитель, 15-летняя девочка и еще один несовершеннолетний пассажир.
Местные жители винили в аварии хозяев лошадей. Люди говорили, что животные паслись сами по себе. За ними никто не присматривал.
По факту автокатастрофы возбудили уголовное дело. Суд признал виновным в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» погибшего несовершеннолетнего водителя. В связи со смертью подростка дело закрыли.