В Башкирии суд поставил точку в ДТП с тремя погибшими подростками

В салоне машины находились пятеро подростков. Об этом информирует «КП-Уфа». Молодые люди возвращались домой из клуба. Все они были пьяны. За рулем автомобиля сидел 16-летний нетрезвый парень. Подросток взял машину без спроса у своего отца.