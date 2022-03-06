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Posted 6 марта 2022, 13:45

Published 6 марта 2022, 13:45

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

В Башкирии простились с погибшим при исполнении воинского долга Алексеем Кондратьевым

6 марта 2022, 13:45
Траурная церемония состоялась на родине солдата — в селе Исянгулово Зианчуринского района.

Сегодня, 6 марта, в с. Исянгулово Зианчуринского района Башкирии состоялась церемония прощания со старшим лейтенантом Алексеем Кондратьевым, погибшим при исполнении воинского долга. В траурной церемонии принял участие и глава республики Радий Хабиров.

— Конечно, очень жаль, когда нам приходится прощаться с ещё совсем мальчишками — ему было всего 25 лет. Очень жаль! Но сегодня мы должны сказать ему и тысячам таких же парней огромное спасибо! За то, что они защищают нашу страну, защищают нас, выполняют свой воинский долг, — подчеркнул глава региона.

Учительница Светлана Родионова из Исянгуловской средней школы № 2, где учился Алексей Кондратьев, попросила присвоить учебному заведению имя погибшего воина.

— Все жители села переживают эту потерю как личную трагедию, — сказала она. — Алёша вырос на наших глазах. Он был замечательным человеком — умным, красивым, ответственным, лучшим из лучших. В наших сердцах и памяти он навсегда останется живым и солнечным мальчиком.

Алексей Кондратьев родился 8 мая 1996 года в селе Исянгулово. После окончания местной школы поступил в Вольскую военную академию тыла и транспорта. Во время учебы был участником Парада Победы на Красной площади в Москве. В звании старшего лейтенанта проходил службу в городе Валуйки Белгородской области командиром отряда по тылу. Участвовал в специальной военной операции по защите Донбасса. Погиб при исполнении воинского долга. У Алексея Кондратьева остались жена и пятимесячный сын.

#Андрей Королев#Общество#Новости
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