В Башкирии простились с погибшим при исполнении воинского долга Алексеем Кондратьевым

— Конечно, очень жаль, когда нам приходится прощаться с ещё совсем мальчишками — ему было всего 25 лет. Очень жаль! Но сегодня мы должны сказать ему и тысячам таких же парней огромное спасибо! За то, что они защищают нашу страну, защищают нас, выполняют свой воинский долг, — подчеркнул глава региона.