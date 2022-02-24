Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов назвал спецоперацию в Украине «вынужденной»

Пост вице-премьера правительства Башкирии начался со слов о том, что ни один здравомыслящий человек не может поддерживать убийства других людей. Однако по словам Бадранова «именно поэтому важно прекратить беспредел творящийся у наших границ уже восемь лет».
Прекратить убийства мирных жителей, в том числе детей, только за то, что они не поддерживают неонацистские идеи и режимы. Прекратить пугать нас военно-политическими альянсами Запада, которым вход в Украину нужен чтобы придти в наши дома отнюдь не чаю попить.Азат Бадранов (орфография и пунктуация авторские)
Рассказал Бадранов и о том, как посещал с рабочими визитами ДНР и ЛНР, и заявил, что не встретил там ни одного человека, который считает Донбасс украинским.
Напомним, глава Татарстана Рустам Миниханов уже призвал поддержать решение Путина о военной спецоперации. Что касается Радия Хабирова, в пресс-службе сообщили, что в данный момент глава находится на совещании. Мнение главы Башкирии о спецоперации объявленной Путиным на Донбассе пока не известно.