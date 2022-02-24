Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов назвал спецоперацию в Украине «вынужденной»

Прекратить убийства мирных жителей, в том числе детей, только за то, что они не поддерживают неонацистские идеи и режимы. Прекратить пугать нас военно-политическими альянсами Запада, которым вход в Украину нужен чтобы придти в наши дома отнюдь не чаю попить.Азат Бадранов (орфография и пунктуация авторские)