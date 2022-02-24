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В Уфе разбойник похитил пистолет и угрожая им потребовал приготовить ему шаурму

24 февраля 10:22
Фото: 1MI
Пожалуй об одном из самых вальяжных преступлений рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии 24 февраля.

34-летний мужчина в Уфе совершил сразу несколько правонарушений за ночь. Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии ночью в один из уфимских киосков с шаурмой нагрянул гость, но вместо указанной стоимости за лакомство показал продавцу пистолет. Примечательно, что он не пытался ограбить киоск, а потребовал приготовить ему шаурму. Уровню его самоуверенности и вальяжности можно только позавидовать, предъявив свои требования работнику точки общепита он отправился на улицу выкурить сигарету.

Но продавец не растерялся и нажал на тревожную кнопку, и когда изрядно проголодавшийся разбойник вошел в киоск за блюдом его задержали прибывшие полицейские.

В ходе работы с подозреваемым правоохранители выяснили интересные подробности произошедшего. Сигнальный пистолет, угрожая которым уфимец требовал порцию шаурмы, он незадолго до нападения похитил из запертого автомобиля, а вместе с ним и документы на авто.

На голодного разбойника, которому так и не удалось вкусить шаурмы уже завели уголовное дело по статье 162 УК РФ «разбой», а факт проникновение в авто пока что проверяется правоохранителями.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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