В Уфе разбойник похитил пистолет и угрожая им потребовал приготовить ему шаурму

34-летний мужчина в Уфе совершил сразу несколько правонарушений за ночь. Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии ночью в один из уфимских киосков с шаурмой нагрянул гость, но вместо указанной стоимости за лакомство показал продавцу пистолет. Примечательно, что он не пытался ограбить киоск, а потребовал приготовить ему шаурму. Уровню его самоуверенности и вальяжности можно только позавидовать, предъявив свои требования работнику точки общепита он отправился на улицу выкурить сигарету.
Но продавец не растерялся и нажал на тревожную кнопку, и когда изрядно проголодавшийся разбойник вошел в киоск за блюдом его задержали прибывшие полицейские.
В ходе работы с подозреваемым правоохранители выяснили интересные подробности произошедшего. Сигнальный пистолет, угрожая которым уфимец требовал порцию шаурмы, он незадолго до нападения похитил из запертого автомобиля, а вместе с ним и документы на авто.
На голодного разбойника, которому так и не удалось вкусить шаурмы уже завели уголовное дело по статье 162 УК РФ «разбой», а факт проникновение в авто пока что проверяется правоохранителями.