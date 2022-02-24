В Уфе разбойник похитил пистолет и угрожая им потребовал приготовить ему шаурму

34-летний мужчина в Уфе совершил сразу несколько правонарушений за ночь. Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии ночью в один из уфимских киосков с шаурмой нагрянул гость, но вместо указанной стоимости за лакомство показал продавцу пистолет. Примечательно, что он не пытался ограбить киоск, а потребовал приготовить ему шаурму. Уровню его самоуверенности и вальяжности можно только позавидовать, предъявив свои требования работнику точки общепита он отправился на улицу выкурить сигарету.