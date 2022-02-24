Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса из-за обращения ДНР и ЛНР

Опубликовано обращение президента России Владимира Путина, в котором он объявил о том, что на территории Донбасса началась специальная военная операция. Её начало он объяснил тем, что самопровозглашенные республики обратились за помощью к России.
Ссылался в обращении Путин на часть 7 статьи 51 Устава Организации объединенных наций, в соответствии с ним он и принял такое решение. Сделал это он с санкции Совета Федерации, во исполнение договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, договора эти были ратифицированы Федеральным Собранием.
Путин обозначил целью специализированной военной операции «защиту людей», которые по его словам «на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима». Однако сообщил он и о том, что в планы РФ не входит оккупация соседнего государства, однако при этом Москва хочет добиться демилитаризации и «денацификации» Украины. Также среди целей операции Путин назвал «предание суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и против граждан Российской Федерации».
Напомним, 21 февраля, после проведения совещания с Советом Безопасности Путин вышел с обращением к россиянам, в котором сообщил о том, что самопровозглашенные республики Россия признает независимыми, тогда же стало известно и о подписании договоров о сотрудничестве с ними. 22 февраля СовФед Российской Федерации согласился из-за ситуации в Донбассе использовать российские Вооруженные силы за пределами самой России. Однако надо заметить, что Путин тогда говорил, что из принятых решений не следует, что войска РФ войдут на Донбасс.
Сразу после данных заявлений Евросоюз сообщил, что из-за принятого РФ решения в отношении страны последуют санкции. Глава Еврокомиссии факт признания независимости ЛНР и ДНР является вопиющим нарушением как минских соглашений, так и международного права. Урсула фон дер Ляйен также назвала признание республик нарушением территориальной целостности Украины.
Санкции ЕС уже введены в отношении 351 депутата госдумы в ответ на заявление России о признании ДНР и ЛНР независимыми. Примечательно, что двое депутатов госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров и Наталья Орлова от голосования воздержались, а значит и под санкции не попали. Уже оказались под санкциями и банки, предоставляющие доступ российским властям ко всем финансовым рынкам и другим услугам Европейского Союза.