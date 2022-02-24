Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса из-за обращения ДНР и ЛНР

Напомним, 21 февраля, после проведения совещания с Советом Безопасности Путин вышел с обращением к россиянам, в котором сообщил о том, что самопровозглашенные республики Россия признает независимыми, тогда же стало известно и о подписании договоров о сотрудничестве с ними. 22 февраля СовФед Российской Федерации согласился из-за ситуации в Донбассе использовать российские Вооруженные силы за пределами самой России. Однако надо заметить, что Путин тогда говорил, что из принятых решений не следует, что войска РФ войдут на Донбасс.