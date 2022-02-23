В Башкирии обрушилась крыша двухэтажного жилого дома

Сегодня, 23 февраля около трех часов дня частично обрушилась кровля в селе Бижбуляк на улице Центральная.
Известно, что крыша обвалилась у двухэтажного жилого дома, где расположены шестнадцать квартир. Площадь обрушения составила 300 квадратных метра. Сообщается, что потолок в квартирах поврежден не был.
На данный момент группа МЧС работает на месте, обошлось без травмированных и погибших.
Ранее сообщалось об обвале крыши у общежития при нефтекамском колледже. Потолок в помещениях поврежден не было, на момент обрушения из здания эвакуировали сорок человек. К счастью, никто не пострадал.