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Хабиров заявил, что Башкирия поддерживает решение президента о суверенитете Донбасса

23 февраля 12:33
По словам главы республики, решение Путина должно предотвратить геноцид и войну на Донбассе.

По словам Радия Хабирова, признание суверенитет двух народных республик — это единственное правильное решение вернуть мир жителям ЛНР и ДНР.

На торжественном собрании в честь Дня защитника отечества, глава республики заявил, что решение Владимира Путина — это исторический шаг, который спасет граждан народных республик от геноцида и войны.

Хабиров также сообщил о том, что в Башкирии уже подготовлены все необходимые условия для временного содержания беженцев, которые должны прибыть в количестве двух тысяч человек. Глава республики подчеркнул, что жители Донбасса «родные для нас люди».

Ранее сообщалось о том, что в ночь с 22 на 23 февраля в Уфу должны прибыть беженцы. Известно, что для них уже были подготовлены места и организовано питание, однако поезд с вынужденно эвакуированными гражданами так и не пришел. Уже вечером 22 февраля власти сообщили, что поезд не приедет по причине того, что не сформировался состав из-за отсутствия заявок.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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