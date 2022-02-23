Хабиров заявил, что Башкирия поддерживает решение президента о суверенитете Донбасса

По словам Радия Хабирова, признание суверенитет двух народных республик — это единственное правильное решение вернуть мир жителям ЛНР и ДНР.
На торжественном собрании в честь Дня защитника отечества, глава республики заявил, что решение Владимира Путина — это исторический шаг, который спасет граждан народных республик от геноцида и войны.
Хабиров также сообщил о том, что в Башкирии уже подготовлены все необходимые условия для временного содержания беженцев, которые должны прибыть в количестве двух тысяч человек. Глава республики подчеркнул, что жители Донбасса «родные для нас люди».
Ранее сообщалось о том, что в ночь с 22 на 23 февраля в Уфу должны прибыть беженцы. Известно, что для них уже были подготовлены места и организовано питание, однако поезд с вынужденно эвакуированными гражданами так и не пришел. Уже вечером 22 февраля власти сообщили, что поезд не приедет по причине того, что не сформировался состав из-за отсутствия заявок.