Глава Башкирии показал в соцсетях свой подарок от сына на 23 февраля

Радий Хабиров опубликовал в своих социальных сетях фотографию подарка, которую ему в честь праздника сделал сын. Это оказалась поделка, сделанная из пластиковой бутылки и облкеенная зеленым картоном с красными звездочками. Самолет был сделан детскими руками.