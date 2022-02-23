Глава Башкирии показал в соцсетях свой подарок от сына на 23 февраля

Радий Хабиров опубликовал в своих социальных сетях фотографию подарка, которую ему в честь праздника сделал сын. Это оказалась поделка, сделанная из пластиковой бутылки и облкеенная зеленым картоном с красными звездочками. Самолет был сделан детскими руками.
Глава региона также поздравил всех с праздником и пожелал мирного неба.
Напомним, что вчера в честь праздника в Ленинском районе Уфы состоялся необычный флешмоб, в котором приняли участие 23 автомобилиста, выстроившись в цифру "23". Снимок акции был сделан с высоты птичьего полета.