Два депутата от Башкирии в Госдуме не голосовали по вопросу независимости ДНР и ЛНР

Два депутата от Башкирии не приняли участия в голосовании по признанию двух народных республик ДНР и ЛНР — Зариф Байгускаров и Наталья Орлова.
Это значит, что санкции, введенные накануне Евросоюзом на них не распространяются.
Накануне президент страны Путин обратился к россиянам с заявлением о том, что Россия признает независимость самопровозглашенных республик Донбасса. Позже, во вторник, были подписаны договоры о взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Напомним, что ранее Евросоюз ввел санкции против 351 депутата госдумы в ответ на признание ЛНР и ДНР независимыми республиками. Санкции будут действовать и в отношении организаций, которые финансируют людей «принимающих решение» в отношении Донбасса. Кроме того, под санкции попадают банки, которые предоставляют доступ российским властям ко всем финансовым рынкам и прочим услугам Европейского Союза.