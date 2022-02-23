Два депутата от Башкирии в Госдуме не голосовали по вопросу независимости ДНР и ЛНР

Напомним, что ранее Евросоюз ввел санкции против 351 депутата госдумы в ответ на признание ЛНР и ДНР независимыми республиками. Санкции будут действовать и в отношении организаций, которые финансируют людей «принимающих решение» в отношении Донбасса. Кроме того, под санкции попадают банки, которые предоставляют доступ российским властям ко всем финансовым рынкам и прочим услугам Европейского Союза.