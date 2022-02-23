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Два депутата от Башкирии в Госдуме не голосовали по вопросу независимости ДНР и ЛНР

23 февраля 20:22
Фото: соцсети
Депутаты от Башкортостана в Госдуме Зариф Байгускаров и Наталья Орлова не попадают под санкции Евросоюза, так как воздержались от голосования за признание независимости двух народных республик.

Два депутата от Башкирии не приняли участия в голосовании по признанию двух народных республик ДНР и ЛНР — Зариф Байгускаров и Наталья Орлова.

Это значит, что санкции, введенные накануне Евросоюзом на них не распространяются.

Накануне президент страны Путин обратился к россиянам с заявлением о том, что Россия признает независимость самопровозглашенных республик Донбасса. Позже, во вторник, были подписаны договоры о взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

Напомним, что ранее Евросоюз ввел санкции против 351 депутата госдумы в ответ на признание ЛНР и ДНР независимыми республиками. Санкции будут действовать и в отношении организаций, которые финансируют людей «принимающих решение» в отношении Донбасса. Кроме того, под санкции попадают банки, которые предоставляют доступ российским властям ко всем финансовым рынкам и прочим услугам Европейского Союза.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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