Власти Ростовской области отрицают отправку беженцев ЛНР и ДНР в Башкирию

О том, что беженцы не прибудут в Башкирию в ближайшее время, сообщил портал пруфы.рф со ссылкой на власти Ростовской области.
— Я связался с коллегами из РЖД. Нет заявок, состав не формировался. В ближайшие сутки не планируется, пока идет отправка в центральные регионы, — цитирует издание слова Тюрина.
То же самое сообщили и в оперштабе Ростова, пишет «АиФ-Уфа».
«Мы не отправляли поезда в Уфу ни вчера, ни сегодня. Поезда с беженцами формируются у нас, в Ростовской области. О других пунктах отправки мы не знаем», — цитирует СМИ информацию оперштаба.
Портал UFA1.RU сообщает о том, что в МЧС региона информацию об отложении рейса с беженцами не подтвердили и не опровергли.
По данным Mkset, официальная информация о том, когда и в каком количестве прибудут в Башкирию жители ЛНР и ДНР, появится 22 февраля во второй половине дня после совещания в правительстве республики.
Ранее пресс-служба Минздрава Башкирии сообщала, что беженцы прибудут в республику в ночь на 23 февраля. Точное количество прибывающих не называлось — число варьируется от 1 до 2 тысяч человек. Для беженцев подготовлено 25 пунктов временного размещения по всей республике.