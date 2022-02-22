mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти Ростовской области отрицают отправку беженцев ЛНР и ДНР в Башкирию

22 февраля 10:21
Фото: 1MI
Состав в Уфу не формировался, заявок не было, заявил пресс-секретарь Правительства Ростовской области Сергей Тюрин 22 февраля.

О том, что беженцы не прибудут в Башкирию в ближайшее время, сообщил портал пруфы.рф со ссылкой на власти Ростовской области.

— Я связался с коллегами из РЖД. Нет заявок, состав не формировался. В ближайшие сутки не планируется, пока идет отправка в центральные регионы, — цитирует издание слова Тюрина.

То же самое сообщили и в оперштабе Ростова, пишет «АиФ-Уфа».

«Мы не отправляли поезда в Уфу ни вчера, ни сегодня. Поезда с беженцами формируются у нас, в Ростовской области. О других пунктах отправки мы не знаем», — цитирует СМИ информацию оперштаба.

Портал UFA1.RU сообщает о том, что в МЧС региона информацию об отложении рейса с беженцами не подтвердили и не опровергли.

По данным Mkset, официальная информация о том, когда и в каком количестве прибудут в Башкирию жители ЛНР и ДНР, появится 22 февраля во второй половине дня после совещания в правительстве республики.

Ранее пресс-служба Минздрава Башкирии сообщала, что беженцы прибудут в республику в ночь на 23 февраля. Точное количество прибывающих не называлось — число варьируется от 1 до 2 тысяч человек. Для беженцев подготовлено 25 пунктов временного размещения по всей республике.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48