В Уфе готовят 920 мест в пунктах временного размещения для беженцев из ЛНР и ДНР

В Уфе готовятся принять вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР, всего в городе будет подготовлено 920 мест. Из них уже подготовлены пункты с общей вместимостью до 370 человек, об этом сообщил и.о. заместителя главы администрации города Артур Гафаров.
Сообщается, что будут подготовлено еще 550 мест. На данный момент решается вопрос по организации питания и предоставления другой необходимой помощи, включая обеспечение безопасности в пунктах временного размещения.
Мэр города Ратмир Мавлиев поручил чиновников отчитаться о проделанной работе с вынужденными переселенцами на следующей оперативке через неделю.
Ранее стало известно о том, что Башкирия планирует принять 2000 беженцев, которые будут размещены в приютах, детских домах, пансионатах, а также в домах престарелых. Сообщалось, что прибывшие граждане народных республик смогут воспользоваться всей необходимой медицинской помощью и устроиться на работу.