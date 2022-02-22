В Уфе готовят 920 мест в пунктах временного размещения для беженцев из ЛНР и ДНР

В Уфе готовятся принять вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР, всего в городе будет подготовлено 920 мест. Из них уже подготовлены пункты с общей вместимостью до 370 человек, об этом сообщил и.о. заместителя главы администрации города Артур Гафаров.