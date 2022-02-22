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В Уфе готовят 920 мест в пунктах временного размещения для беженцев из ЛНР и ДНР

22 февраля 04:35
Фото: 1MI
Из них 370 мест уже готовы, остальные будут сформированы в ближайшее время. Также сейчас решается вопрос с питанием о охраной в пунктах временного содержания.

В Уфе готовятся принять вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР, всего в городе будет подготовлено 920 мест. Из них уже подготовлены пункты с общей вместимостью до 370 человек, об этом сообщил и.о. заместителя главы администрации города Артур Гафаров.

Сообщается, что будут подготовлено еще 550 мест. На данный момент решается вопрос по организации питания и предоставления другой необходимой помощи, включая обеспечение безопасности в пунктах временного размещения.

Мэр города Ратмир Мавлиев поручил чиновников отчитаться о проделанной работе с вынужденными переселенцами на следующей оперативке через неделю.

Ранее стало известно о том, что Башкирия планирует принять 2000 беженцев, которые будут размещены в приютах, детских домах, пансионатах, а также в домах престарелых. Сообщалось, что прибывшие граждане народных республик смогут воспользоваться всей необходимой медицинской помощью и устроиться на работу.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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